Russen wählen landesweit Kommunalabgeordnete und Gouverneure

Quelle: Sputnik Russen wählen landesweit Kommunalabgeordnete und Gouverneure (Archivbild)

An diesem Sonntag finden in ganz Russland Kommunalwahlen statt. Abgestimmt wird in 82 der insgesamt 85 Regionen des Landes. Nur in Sankt Petersburg, in der Teilrepublik Inguschetien und im Gebiet Magadan wird nicht gewählt. Außerdem sind die wahlberechtigten Einwohner von 16 Regionen aufgerufen, einen neuen Gouverneur zu bestimmen.