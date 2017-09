Journalisten fordern sofortige Freilassung von Deniz Yücel

Quelle: www.globallookpress.com Journalisten fordern sofortige Freilassung von Deniz Yücel (Archivbild)

Anlässlich des Geburtstags von Deniz Yücel an diesem Sonntag fordern mehrere Journalisten-Organisationen eine sofortige Freilassung des in türkischer Haft sitzenden Journalisten. "Schützen Sie die Presse- und Meinungsfreiheit in Ihrem Land", heißt es in einem offenen Brief an den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Der am Samstag veröffentlichte Brief ist auf Deutsch und Türkisch verfasst. Ihn haben 14 Medienorganisationen unterzeichnet.