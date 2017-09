Türkisches Außenministerium gibt "Reisewarnung" für Deutschland heraus

© Screenshot Türkisches Außenministerium gibt "Reisewarnung" für Deutschland heraus

Das türkische Außenministerium hat die Bürger des Landes bei Reisen nach Deutschland und die in Deutschland lebenden Türken zur "Vorsicht" ermahnt. In einer am Samstag veröffentlichten und als "Reisewarnung bezüglich der Bundesrepublik Deutschland" überschriebenen Erklärung rät das Ministerium unter anderem dazu, "sich nicht auf politische Debatten einzulassen".