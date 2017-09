Polnische Reparationsforderungen: "Frage der Gerechtigkeit"

Die polnische Regierungschefin Beata Szydlo hat die Forderung nach deutschen Kriegsreparationen noch einmal bekräftigt. "Das ist einfach eine Frage des Anstands und der Gerechtigkeit gegenüber Polen", sagte die Politikerin in einem am Samstag veröffentlichten Interview der Agentur PAP. Bevor man die Frage auf die Ebene der Diplomatie trage, müssten zunächst die politischen Weichen gestellt werden - unter anderem in den Führungsgremien ihrer Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS).