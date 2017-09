Lastwagen rammt Zug in Russland – 17 Verletzte [VIDEO]

Quelle: Sputnik Lastwagen rammt Zug in Russland – 15 Verletzte (Symbolbild)

Bei der Kollision eines Lastwagens mit einem Personenzug in Sibirien sind am Samstag nach jüngsten Angaben 17 Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nahe der Großstadt Nischnewartowsk etwa 3.000 Kilometer östlich von Moskau. Nach Angaben der Behörden rammte der LKW an einem Bahnübergang den Zug in die Seite.