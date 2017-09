Syrien stellt Produktion von Medikamenten wieder her: Pharmawerk bei Damaskus wieder in Betrieb

Quelle: Sputnik Syrien stellt Produktion von Medikamenten wieder her: Pharmawerk bei Damaskus wieder in Betrieb (Symbolbild)

Ein größeres Pharmawerk, das während der Kampfhandlungen bei der syrischen Hauptstadt Damaskus von Extremisten zerstört worden ist, ist nun wieder in Betrieb und stellt Arzneimittel her. Nach Angaben des Werkleiters Umar al-Sueti soll die Fabrik 40 Medikamente, überwiegend für Herzkranke, produziert haben. Die Pharmaka sind bereits in hunderten syrischen Apotheken zu kaufen.