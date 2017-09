Nordkorea feiert sich zum Gründungstag als "unbesiegbare Atommacht"

Der weltweiten Verurteilung seiner jüngsten Raketen- und Atomtests zum Trotz hat sich Nordkorea zum 69. Staatsgründungstag als "unbesiegbare Atommacht" gefeiert. Zugleich drohte das Land indirekt mit weiteren Waffentests.

Die offizielle Zeitung Rodong Sinmun rief am Samstag dazu auf, das Raketen- und Atomprogramm des Landes auszubauen, um Nordkorea gegen die USA zu schützen. Das Land müsse mehr "wundersame Ereignisse" wie den zweiten Test einer Interkontinentalrakete am 28. Juli schaffen, hieß es.

Das Blatt warf den USA wie üblich eine feindselige Politik vor. Washington würde über eine Invasion und Enthauptungsschläge gegen Pjöngjang sprechen. Solange sie an dieser Politik festhielten, würden die Vereinigten Staaten "weiter große und kleine Geschenkpakete von uns erhalten". So hatte Pjöngjang die Tests von Interkontinentalraketen im Juli und den Atomtest am vergangenen Sonntag bezeichnet. (dpa)

