Wasser in Alkohol verwandelt: Touristen entdecken Cognac in Weihwasserbecken

Touristen haben in einer französischen Kirche im Weihwasserbecken ganz zufällig Cognac entdeckt. Der mysteriöse Vorfall ereignete sich bereits Ende August in der ostfranzösischen Gemeinde Château-Chalon. Bekannt wurde er allerdings erst am Freitag.