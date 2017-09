Russlands Verteidigungsministerium packt aus: 64 Sowjetbürger sterben während Kubakrise

(Archivbild)

Das russische Verteidigungsministerium hat am Samstag die offiziellen Angaben zu den Todesopern während der akuten Phase der Kubakrise veröffentlicht. Laut der entsprechenden Mitteilung der Behörde sollen zwischen dem 1. August 1962 und dem 16. August 1964 sage und schreibe 64 Sowjetbürger in Kuba gestorben sein. Die Bekanntgabe der Opferzahl ist am 55. Jahrestag der Stationierung sowjetischer Raketen auf der "Freiheitsinsel" erfolgt.