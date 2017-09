Mindestens 60 Festnahmen nach Protesten in Togo

Nach Protesten in Togo sind Menschenrechtlern zufolge am Freitag mindestens 60 Menschen festgenommen worden. Dies teilte die Menschenrechtsorganisation von Togo (LTDH) mit. Am Mittwoch und Donnerstag war es in der Hauptstadt Lomé zu Massenprotesten gegen die Regierung des westafrikanischen Landes gekommen.