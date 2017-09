Rekord-Erdbeben in Mexiko fordert mehr als 60 Menschenleben - Regierung ordnet drei Tage Trauer an

Quelle: Reuters Rekord-Erdbeben in Mexiko fordert mehr als 60 Menschenleben - Regierung ordnet drei Tage Trauer an

Das Jahrhundert-Erdbeben der Stärke 8,2 in Mexiko hat 61 Menschen zum Opfer gefordert und Hunderte obdachlos gemacht. In den Bundesstaaten Oaxaca, Chiapas und Tabasco im Süden des Landes stürzten zahlreiche Häuser ein. Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.