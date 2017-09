Schwere Waldbrände im Westen der USA wegen Hitze und Trockenheit [FOTOS]

In neun westlichen US-Staaten wüten mehr als 70 große Brände. Das teilte die Nationale Brandschutzbehörde NIFC am Donnerstag (Ortszeit) mit. Allein in Montana brannten 21 Großfeuer, in Oregon 18, in Kalifornien kämpften Einsatzteams gegen 15 gefährliche Feuer an. Insgesamt seien 26.000 Helfer im Einsatz, hieß es.