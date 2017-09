Rätselhafter Malaria-Tod einer Vierjährigen in Italien - Ermittlung wegen fahrlässiger Tötung

Mehrere Tage nach dem Malaria-Tod einer Vierjährigen in Italien ist noch immer unklar, wie sich das Mädchen angesteckt hat. Die Autopsie habe bestätigt, dass das Kind an Komplikationen gestorben sei, die durch die Malaria-Erkrankung ausgelöst wurden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Die Staatsanwaltschaft in Trient ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Das Mädchen starb am Montag im Krankenhaus in Brescia, nachdem es zuvor in einer Klinik in Trient wegen Diabetes behandelt worden war.