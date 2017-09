Frankfurt: Fahrer stellen im Stau Campingstühle auf der Autobahn auf und behindern Rettungseinsatz

Quelle: www.globallookpress.com

Durch ihr unvernünftiges Verhalten haben mehrere Autofahrer den Einsatz der Rettungskräfte auf der Autobahn 5 behindert. In einem Stau bei Frankfurt stellten dort einige Fahrer am Donnerstagabend in der Rettungsgasse Campingstühle auf oder gingen mit ihren Hunden neben dem Standstreifen spazieren, wie die Frankfurter Polizei am Freitag mitteilte. Ihre Autos ließen sie unbesetzt zurück.