Drogenkurier mit 95 Tüten Kokain im Magen in München erwischt

Quelle: www.globallookpress.com Drogenkurier mit 95 Tüten Kokain im Magen in München erwischt

Ein in München erwischter Drogenkurier hat ein ganzes Kilo Kokain in seinem Magen versteckt. „Im Laufe des Tages kamen 95 Behältnisse mit Kokain zum Vorschein, die über den natürlichen Weg ausgeschieden wurden“, berichtete das Hauptzollamt am Freitag.