Wo ist Kopfhöreranschluss? Britische Kinder sehen Audiokassette zum ersten Mal [VIDEO]

Der Brite James Crane hat seinen Kindern Musikkassetten gezeigt, die er sich anhörte, als er jung war. Er hat ein Video in seinem Facebook-Profil veröffentlicht, das bereits 65.000 Mal gesehen wurde und 1.500 Kommentare sammelte. Auf dem Video sind zwei Jungen zu sehen, die die Kassetten erstaunt betrachten und zu verstehen versuchen , wie man sich damit die Musik anhören kann.

Sie legten die Kassetten an die Ohren, suchten nach einem Kopfhöreranschluss und sogar einem Batteriestecker. Am Ende beschlossen die Kinder, dass die Kassette an den Fernseher angeschlossen werden soll. Dann könne man sich Video-Clips durch die Löcher ansehen. Viele Internetnutzer, die das Video sahen, fingen an zu bedauern, dass sie zu alt sind.

