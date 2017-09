Bundestagswahl in Zahlen: 650.000 Wahlhelfer in 73.500 Urnen- und etwa 14.500 Briefwahlbezirken

Bei der Bundestagswahl am 24. September werden rund 650.000 Wahlhelfer im Einsatz sein, teilte der Bundeswahlleiter in Wiesbaden mit. Ob inzwischen alle Posten in den deutschlandweit 88.000 Wahlbezirken mit Ehrenamtlichen besetzt sind, konnte eine Sprecherin am Freitag nicht sagen. Zuletzt habe es vereinzelte Rückmeldungen von Kommunen gegeben, dass noch Wahlhelfer fehlten. Falle ein Ehrenamtlicher kurzfristig aus, könne notfalls noch am Wahltag ein neuer Wahlhelfer benannt werden.