Lieber spät als nie: Archäologen untersuchen möglicherweise 2.000 Jahre alten römischen Mord

Quelle: www.globallookpress.com Lieber spät als nie: Archäologen untersuchen möglicherweise 2.000 Jahre alten römischen Mord

Archäologen sind in Remagen womöglich einem 2.000 Jahre alten Mord auf die Spur gekommen. In einer römischen Müllgrube seien menschliche Ober- und Unterschenkelknochen sowie Fußknochen gefunden worden, teilte der Leiter der Außenstelle Koblenz der Landesarchäologie, Peter Henrich, mit. „Der Rest des Skelettes fehlt.“ Da die Römer ihre Toten außerhalb ihrer Siedlungen in Gräberfeldern bestattet hätten, dränge sich der Verdacht eines Verbrechens auf: „Hat jemand eine Leiche zerteilt und entsorgt?“