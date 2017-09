Wenn Sprache von sich selbst spricht: Lieblingsaussage von Donald Trump nun bekannt

Am liebsten sagt der US-Präsident Donald Trump "Mal sehen" (We'll see). Das teilte die Nachrichtenagentur Associated Press mit. Ihr zufolge antwortet das US-amerikanische Staatsoberhaupt mit diesen Worten auf die Fragen von Journalisten zu Themen wie die nationale Sicherheit, die Richtlinien der Außenpolitik sowie die Personalpolitik.