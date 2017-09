Studie in Österreich: Einlieferung auf die Intensivstation am Wochenende erhöht Sterberisiko

Patienten, die am Wochenende auf eine Intensivstation kommen, sterben mit höherer Wahrscheinlichkeit im Laufe ihres Klinikaufenthalts - zumindest in Österreich. Das schreiben Forscher um den Notfallmediziner Paul Zajic von der Medizinischen Universität Graz im Online-Fachjournal Critical Care. Warum das so ist, könne die Studie aber nicht im Detail klären. Mögliche Gründe für diese Art von „Wochenend-Effekt“ seien schlechtere personelle Ausstattung und ein höheres Arbeitspensum.