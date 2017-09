Gedenktafel mit faschistischem Gruß in Kroatien entfernt [VIDEO]

© vijesti.hrt.hr Gedenktafel mit faschistischem Gruß in Kroatien entfernt [VIDEO]

Eine umstrittene Gedenktafel beim jüngsten EU-Mitglied Kroatien mit einem faschistischen Gruß in der Nähe eines berüchtigten Konzentrationslagers aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstag entfernt worden. Das habe die Regierung durchgesetzt, berichteten die Medien übereinstimmend. Die Marmorplatte beim ehemaligen Konzentrationslager Jasenovac mit dem faschistischen Gruß „Für die Heimat bereit“ sollte an den Tod von elf Kroaten im Bürgerkrieg (1991-1995) erinnern.