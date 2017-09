Türkischer Außenminister besucht Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch

Quelle: Reuters (Archivbild)

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat die überfüllten Rohingya-Flüchtlingslager in Bangladesch besucht. Auch Emine Erdoğan, die Ehefrau des türkischen Staatspräsidenten, und Bangladeschs Außenminister Abul Hassan Mahmood Ali waren am Donnerstag in den Camps im Bezirk Cox's Bazar nahe der Grenze zu Myanmar. Die Türkei versprach Hilfe für die Flüchtlinge.