Lebendige Ware: Russlands Zoll entdeckt 200 Schildkröten im Flughafen Chabarowsk

© Föderale Veterinär- und Phytosanitärsaufsicht Russlands

Beamte der Föderalen Veterinär- und Phytosanitätsaufsicht Russlands haben in der fernöstlichen Stadt Chabarowsk eine große Menge an Schildkröten gestellt. Die Tiere kamen mit einem Flug aus Krasnodar über Moskau an und hatten keine Veterinärdokumente dabei.