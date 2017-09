Unvergessliche Lektion: Lehrerin schickt Nacktfotos an Schüler

Quelle: www.globallookpress.com Unvergessliche Lektion: Lehrerin schickt nackte Fotos an Schüler (Symbolbild)

Eine US-amerikanische Lehrerin aus dem Bundesstaat West Virginia hat an Oberstufenschüler Nackt-Selfies per Snapchat geschickt, berichtet die US-amerikanische Tageszeitung The Independent.