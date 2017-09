George Clooney bietet Flüchtling aus Irak neues Zuhause

George Clooney und seine Frau Amal haben einen Flüchtling aus dem Irak in einem Haus aufgenommen, das ihnen gehört. Der 56-jährige Schauspieler sagte der Fachzeitschrift "Hollywood Reporter", dass der Iraker in einem Bus nach Mossul gewesen sei, als IS-Terroristen die beiden Busfahrer ermordet hätten. Der Jeside habe überlebt und sei in die USA gekommen. Jetzt studiere George Clooneys Schützling an einer Universität in Chicago.