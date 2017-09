Katalanisches Parlament ebnet Weg für Referendum über Unabhängigkeit

Quelle: Reuters Katalanisches Parlament ebnet Weg für Referendum über Unabhängigkeit

Das Parlament der spanischen Region Katalonien hat den Weg für das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober geebnet. Die Abgeordneten der separatistischen Parteien verabschiedeten am späten Mittwochabend trotz heftiger Proteste der katalanischen Opposition und der Zentralregierung in Madrid das so genannte Referendumsgesetz. Dieses Gesetz - die rechtliche Grundlage für die Abstimmung - wurde mit 72 Ja-Stimmen bei elf Enthaltungen angenommen.