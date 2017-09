Putin fordert Südkorea auf, Nordkorea nicht in die Ecke zu drängen

Man solle nicht den Emotionen erliegen und Nordkorea in die Ecke treiben, sagte Wladimir Putin beim Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in am Rande des Wirtschaftsforums in Wladiwostok.