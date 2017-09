Französische Luxuskonzerne verzichten auf zu schlanke und junge Models

Nach jahrelangen Debatten um Magermodels auf Laufstegen haben sich französische Dachkonzerne bekannter Modemarken wie Gucci, Saint Laurent oder Dior auf gemeinsame Regeln verständigt. Um Gesundheitsgefährdungen zu verhindern, müssen Models künftig eine Bescheinigung vom Arzt vorlegen, die nicht älter als sechs Monate sein darf. Das teilten die Konzerne Kering und LVMH am Mittwoch in Paris in einer „Charta für das Wohlbefinden von Models“ mit.