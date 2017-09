IS-Terrorzelle in Spanien und Marokko zerschlagen – sie plante „Terrorattacken von großem Umfang“

Quelle: www.globallookpress.com IS-Terrorzelle in Spanien und Marokko zerschlagen – sie plante „Terrorattacken von großem Umfang“

Spanische und marokkanische Sicherheitskräfte haben in dem nordafrikanischen Land und in der spanischen Exklave Melilla eine islamistische Terrorzelle zerschlagen. Die sechköpfige Gruppe habe „Terrorattacken von großem Umfang“ geplant, teilte das Innenministerium in Madrid am Mittwoch mit. Vier der Verdächtigen seien in Marokko und zwei in Melilla gefasst worden.