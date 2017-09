Berlin: Frau im Nikab greift Verkäuferin wegen Dessous neben Kopftüchern im Schaufenster an

Eine vollverschleierte Frau soll möglicherweise aus religiösen Motiven in Berlin die Verkäuferin eines kleinen Modegeschäftes angegriffen und geschlagen haben. Beim Vorfall im Stadtteil Neukölln wurde die Besucherin offensichtlich aggressiv, weil im Schaufenster sowohl Dessous als auch Kopftücher gezeigt wurden. Die 40-jährige, arabischstämmige Verkäuferin wurde leicht verletzt. Die Angreiferin entkam. Der Vorfall habe sich bereits am 26. August ereignet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.