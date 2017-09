Sicherheitslücke bei 750.000 estnischen ID-Karten entdeckt – Risiko "theoretisch"

In Europa gilt Estland als einer der Vorreiter der digitalen Verwaltung. Doch nun muss der Baltenstaat kurz vor dem geplanten EU-Digitalgipfel Ende September in Tallinn ein mögliches Sicherheitsrisiko beim elektronischen Personalausweis einräumen. Betroffen seien alle seit Oktober 2014 ausgestellten ID-Karten, teilte das staatliche Amt für Informationsdienste am Dienstag mit. Unter den rund 750.000 Chipkarten seien auch ID-Karten, die als sogenannte "E-Residency" an Ausländer ausgegeben wurden.