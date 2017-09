Zentralrat der Juden: „Hitler-Glocke“ in Rheinland-Pfalz gehört ins Museum

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland ist dafür, die „Hitler-Glocke“ mit Nazi-Inschrift aus der Kirche des rheinland-pfälzischem Herxheim am Berg zu holen und einem Museum zu übergeben. „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass eine solche Glocke überhaupt in einer Kirche hängen geblieben ist“, teilte Josef Schuster am Dienstag mit und forderte damit auch die Evangelische Kirche zum Handeln auf. Darüber hatte zuerst die Zeitung Rheinpfalz berichtet.