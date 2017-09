David Beckham testet neue alte Innovations-Fußballschuhe von Adidas

Die deutsche Marke Adidas Football hat die neue Version der Fußballschuhe Predator Precision präsentiert. Zinédine Zidane, Steven Gerrard, David Trezeguet und David Beckham trugen diese Schuhe in 2000er Jahren. Die moderne Version wurde mit Spitzentechnologien für die neue Generation der Fußballspieler geschaffen. In der Werbung des neuen Modells spielte David Beckham.

Die neue Version von Predator Precision ist ein Teil der Limit-Kollektion und sieht aus wie eine genaue Kopie der legendären blauen Schuhen aus den 2000er Jahren aus. Designer von Adidas orientierten sich an Materialien aus dem Archiv in Herzogenaurach, damit die moderne Version dem Original in Farbe und im Design völlig gleicht. Die neuen Predator Precision sollen zuerst in Pariser Adidas Football-Store präsentiert werden. Ab dem 8. September sind sie dann bei ausgewählten Händlern verfügbar.

Mehr lesen - "Trage es like Beckham": Fußball-Star bestätigt Badeschlappen mit Socken endgültig als Trend [FOTO]