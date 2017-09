München 1972: Mahnmal zu Ehren der Olympia-Opfer eröffnet

Am 6. September, einen Tag nach dem 45. Jahrestag des Münchner Massakers, wird die Gedenkstätte zur Erinnerung an die Opfer des Attentats im Olympiapark in München eingeweiht.