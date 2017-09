Liebeserklärung durch Herz aus brennendem Klopapier endet mit Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs

Mit einer brennenden Liebeserklärung hat sich ein 30-Jähriger in Thüringen Ärger eingehandelt. Der Mann hatte am Montag in Ilmenau ein Herz aus Toilettenpapier auf einer Wiese ausgelegt und angezündet, um seiner Freundin ein besonderes Geschenk zum Geburtstag zu machen. Zudem habe der Mann eine Silvesterrakete in den Himmel steigen lassen.