Vietnamesische Großstadt verbietet Beamten das Tragen von Jeans und T-Shirts im Dienst

© Wikipedia Ao Dai

In der vietnamesischen Millionenstadt Can Tho dürfen die Beamten im Dienst keine Jeans und keine T-Shirts mehr tragen. Die Stadtverwaltung brachte dazu einen entsprechenden Kleidererlass heraus, der sowohl für Frauen als auch für Männer gilt, wie ein Behördensprecher am Mittwoch bestätigte. Stattdessen sollen Männer nun in Hemd und Stoffhose erscheinen. Frauen können sich auch für das klassische vietnamesische Gewand Ao Dai entscheiden.