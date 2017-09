USA: Proteste gegen Trumps Stopp von "Dreamer"-Programm zum Schutz von jungen Immigranten

Quelle: Reuters

In Washington versammelten sich am Dienstag (Ortszeit) hunderte Demonstranten vor dem Weißen Haus, noch bevor Justizminister Jeff Sessions das von Präsident Donald Trump beschlossene Ende eines Programms zum Schutz von jungen Immigranten verkündete. In New York wurden 34 Menschen bei Sitz-Protesten in der Nähe des Trump Towers festgenommen, teilte die Polizei mit. Auch in Städten wie Denver, Los Angeles, San Francisco und Minneapolis protestierten Bürgerrechtler.