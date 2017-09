Schmutzige Politik: Stadtratskandidat schickt seiner Rivalin schlüpfriges Foto von Sex-Rollenspiel

© en.wikipedia.org Great Torrington

Die Stadtratskandidatin in der britischen Stadt Great Torrington, Siobhan Strode, hat von ihrem Wahlkampfsrivalen Dean Stone ein unangemessenes Foto erhalten, berichtet die britische Boulevardzeitung The Sun. Auf dem Bild ist der fast nackte, als Maus verkleidete Stone zu sehen. Den Mäuseschwanz hält eine Dame in Unterwäsche fest in der Hand.