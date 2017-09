Landgericht Freiburg: Spektakulärer Strafprozess um Sexualmord an Studentin beginnt

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag vor dem Landgericht Freiburg der Mordprozess gegen Hussein K. begonnen. Dem jungen Flüchtling wird zur Last gelegt, die 19-jährige Studentin Maria L. im vergangenen Oktober in Freiburg vergewaltigt und ermordet zu haben. Die bewusstlose Frau ertrank im seichten Ufergewässer des Flusses Dreisam, wo der Täter sie nach der Vergewaltigung abgelegt haben soll.