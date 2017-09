Nach brutaler Vergewaltigung im Park: Leipziger Polizei verstärkt Streife, rät Frauen zu Wachsamkeit

Nachdem die Leipziger Polizei Frauen empfohlen hatte, zu zweit joggen zu gehen, um einen möglichen Überfall zu vermeiden, hat die Behörde schwere Kritik einstecken müssen. Nun will Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) verstärkt Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes in den Stadtpark Rosental schicken, wo sie die Fahrradstaffel der Polizei in der Grünanlage unterstützen sollen.