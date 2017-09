USA geben gestohlenes Schachbrett von Saddam Hussein zurück [FOTOS]

Die US-Regierung hat irakischen Behörden das gestohlene antike Schachbrett zurückgegeben, das einst Saddam Hussein gehörte. Das Brett, das während der Invasion im Jahr 2003 gestohlen worden war, wurde dem stellvertretenden irakischen Kulturminister, Qais Rasheed, am Samstag in der US-Botschaft in Bagdad übergeben.