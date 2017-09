Brasilianische Polizei kappt Drogenroute nach Europa: 80 Schmuggler in Haft

Die brasilianische Polizei hat am Montag (Ortszeit) 80 Mitglieder einer Bande in Gewahrsam gekommen, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft im vorigen Jahr versucht haben sollen, sechs Tonnen Kokain nach Europa hineinzuschmuggeln. Als Umschlagplatz für die Rauschgiftladungen soll demnach der Hafen Santos in dem Bundesstaat São Paulo gedient haben.