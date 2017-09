Zwei russische Armeeangehörige sterben in Syrien bei IS-Attacke

Quelle: Sputnik Zwei russische Armeeangehörige sterben in Syrien bei IS-Attacke (Symbolbild)

Zwei russische Armeeangehörige sind in der Arabischen Republik Syrien bei einer Mörserattacke der Terrormiliz "Islamischer Staat" gefallen. Am Montagabend teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Terroristen eine Wagenkolonne des Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien unter Beschuss genommen hätten. Ein russischer Militär sei an Ort und Stelle getötet worden. Ein anderer sei später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.