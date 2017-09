Venezuela schickt Protestnoten an vier EU-Länder

Quelle: Reuters

Venezuelas Außenministerium hat an die Botschafter Spaniens, Großbritanniens, Italiens und Deutschlands eine Protestnote geschickt. Der offizielle Grund dafür ist, dass die vier EU-Länder Lilian Tintori, Aktivistin und Frau des oppositionellen Politikers Leopoldo López, unterstützt haben. Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza zufolge mischen sich die vier Staaten in die inneren Angelegenheiten des Landes und in die Arbeit der venezolanischen Behörden ein.