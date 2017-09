Auf "Harvey" folgt "Irma": Florida bereitet sich auf Unwetter vor

Der Hurrikan "Irma" gewinnt über dem Atlantik an Kraft. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in den USA hat den Sturm am späten Montagabend (Ortszeit) auf die vierte und damit zweithöchste Kategorie der Hurrikan-Skala hochgestuft. Es wird erwartet, dass sich die Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometern pro Stunde in den kommenden 48 Stunden noch verstärken können. Auch starke Regenfälle werden vorhergesagt.