Rentnerin beinahe von Fake-Polizisten beklaut – sechsstelliges Vermögen unversehrt

Quelle: www.globallookpress.com

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin sind drei falsche Polizisten letzte Woche bei ihrem Betrugsversuch aufgeflogen, eine Seniorin um ihr sechsstelliges Vermögen zu bringen. Ein 35 Jahre alter Mann aus Coesfeld sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Montag mitteilte. Zwei 26 und 46 Jahre alte Männer sind wieder auf freiem Fuß.