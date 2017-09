Elon Musk nennt möglichen Grund des Dritten Weltkriegs

Quelle: Reuters Elon Musk nennt möglichen Grund des Dritten Weltkriegs

Am 1. September hat der russische Präsident Wladimir Putin bei der offenen Fragestunde in Jaroslawl die Ansicht geäußert, dass derjenige, der sich als Vorreiter im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) erweist, zum Weltherrscher wird. Neben enormen Möglichkeiten, die dieses Gebiet bietet, sprach er auch "schwer zu berechnende Bedrohungen" an. Der SpaceX- und Tesla-Gründer Elon Musk nahm sich vor, auf mögliche Gefahren der Zukunft genauer einzugehen.