Nichts kann Shopping stören: Chinesin bringt Baby zur Welt und geht weiter einkaufen

Quelle: www.globallookpress.com Nichts kann Shopping stören: Chinesin bringt Baby zur Welt und geht weiter einkaufen

Beim Einkaufen in der chinesischen Stadt Yunfu ist einer Frau plötzlich Fruchtwasser abgegangen. Gleich nach der Entbindung setzte sie ihr Shopping fort, mit Einkaufstüten in einer Hand und dem Baby in der anderen. Das Video, das Augenzeugen gedreht hatten, ging sofort in China viral.