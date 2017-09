In der Hocke nach New York: Ukrainer kriecht an Passkontrolle vorbei [VIDEO]

Am Kiewer Flughafen Boryspil haben Mitarbeiter des Grenzschutzdienstes einen Mann festgenommen, der an einem Passkontrollposten in der Hocke vorbeikriechen wollte. Sein Manöver wurde aber von einer Überwachungskamera gefilmt. "Der Mann kam zur Ausweiskontrolle, wartete, bis er an der Reihe war, ging dann in die Hocke und ging an einem Posten vorbei", hieß es in einer Erklärung des Grenzschutzes.