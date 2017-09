Deutscher Fußballer Khedira verschenkt 1.200 Karten für Länderspiel an Kinder aus armen Familien

Der dreißigjährige Fußballspieler Sami Khedira, der für die deutsche Mannschaft spielt und gleichzeitig bei Juventus Turin unter Vertrag steht, hat ein ungewöhnliches Geschenk an jüngere Fans gemacht. Der Mittelfeldprofi kaufte 1.200 Tickets für das Spiel der deutschen Mannschaft in Stuttgart und vergab sie an Kinder aus sozial schwachen Umgebungen. Auch schwerkranke Kinder bekamen Karten.